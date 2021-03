Comune di Roma multato per non aver tutelato la privacy degli utenti Ztl

(Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Ildie la società dei servizi per la mobilità sono stati sanzionati dal Garante per laper nonadeguatamente protetto i dati dei cittadini ai quali era stato assegnato il permesso di accesso alle zone a traffico limitato. Le sanzioni, per complessivi 410mila euro, sono arrivate all'esito dell'istruttoria avviata in seguito a una segnalazione e ad alcuni articoli di stampa sui problemi relativi al controllo dei pass Ztl. Dai riscontri raccolti dall'Autorità - spiega il Garante - è emerso che i permessi di accesso esposti sulle vetture presentavano un codice a barre bidimensionale (QR code) che consentiva agli addetti di verificare in tempo reale la validità del contrassegno e a chi era stato assegnato. Tale codice, però, poteva essere letto con una semplice applicazione (app) installata ...

AGI - Agenzia Italia

Il Comune sanzionato dal Garante Privacy per 350mila euro, Roma mobilità per 60mila. I dati dei titolari dei pass sono alla portata di tutti gli smartphone