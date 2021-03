Tassi d’interesse negativi | l’eccezione è norma | risparmiare non va più di moda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 marzo 2021) Nel mondo surreale in cui viviamo c’è chi riceve dalla banca ogni mese un assegno per il mutuo stipulato. E’ quanto accade in Portogallo, ad esempio, ai fortunati che lo hanno acceso prima del 2012. E’ questo, infatti, l’anno in cui isono scesi sotto lo zero in diversi paesi, incluso il Portogallo. Al momento il tasso eurolibor si aggira intorno a -0,25, il che significa che chi ha un mutuo di 320 mila euro acceso nel 2008 presso una banca portoghese, oggi riceve ogni mese 35 euro – nel 2008 l’eurolibor era al 5 per cento. Naturalmente inon incidono sulle rate mensili per ripagare il capitale preso in prestito con il mutuo. L’idea di tagliare isotto lo zero aveva lo scopo di facilitare la ripresa economica dopo la grande crisi ...