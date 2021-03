Suzuki | per il bis non serve un Miracolo

Suzuki, per il bis non serve un Mir...acolo (Di domenica 28 marzo 2021) di Marco Galvani Campione del mondo 2020, ma senza stravincere. Joan Mir è il campione che nessuno si sarebbe aspettato a inizio 2020. Eppure il maiorchino è stato premiato per regolarità. E' il ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) di Marco Galvani Campione del mondo 2020, ma senza stravincere. Joan Mir è il campione che nessuno si sarebbe aspettato a inizio 2020. Eppure il maiorchino è stato premiato per regolarità. E' il ...

Le possibilità per vincere ci sono. La Suzuki resta una delle moto più competitive, anche senza Davide Brivio: "Per il momento la sua mancanza non si sente, speriamo possa continuare così". Incrocia ...

L'Aprilia volta pagina Partita la scalata al top ... niente sogni avventati, è ovvio, e quindi vietati paragoni con l'exploit della Suzuki nello scorso ... dove il lavoro di Espargaro e Savadori sarà decisivo per portare Aprilia vicino a un Mondiale da ...

Suzuki, per il bis non serve un Mir...acolo Quotidiano.net L’Aprilia volta pagina Partita la scalata al top Dopo il caso Iannone la Casa di Noale riparte da Aleix Espargaro e Savadori. Ora c’è tutto per stupire: e l’accordo con Dovizioso sembra molto vicino ...

Suzuki, per il bis non serve un Mir...acolo Joan ha sorpreso tutti nella scorsa stagione: ma la classe e l’intelligenza in gara sono da vero fuoriclasse. E Rins può riscattarsi ...

