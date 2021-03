Sammy Basso e una seconda laurea in Biologia Molecolare: “Studio la malattia per sconfiggerla” (Di domenica 28 marzo 2021) Sammy Basso laurea: il classe ’95, afflitto dalla sindrome da invecchiamento, ha conseguito una seconda laurea in Biologia Molecolare Sammy Basso FacebookSammy Basso è un ragazzo di 26 anni affetto dalla sindrome da invecchiamento ( sindrome Hutchinson-Gilford). Una malattia rara che lui stesso sta studiando come testimonia la seconda laurea presa in Biologia Molecolare presso l’Università di Padova. Due anni fa, invece, aveva conseguito la laurea Triennale in Scienze Naturali. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Roma, trovata morta una 21enne in un appartamento: era la ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021): il classe ’95, afflitto dalla sindrome da invecchiamento, ha conseguito unainFacebookè un ragazzo di 26 anni affetto dalla sindrome da invecchiamento ( sindrome Hutchinson-Gilford). Unarara che lui stesso sta studiando come testimonia lapresa inpresso l’Università di Padova. Due anni fa, invece, aveva conseguito laTriennale in Scienze Naturali. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Roma, trovata morta una 21enne in un appartamento: era la ...

Corriere : Seconda laurea per Sammy Basso: la magistrale in Molecular Biology - matteosalvinimi : Congratulazioni al neo dottore magistrale in Molecular Biology a Padova, Sammy Basso: anche con la sua tesi prosegu… - GiovanniToti : Congratulazioni a Sammy Basso, neo dottore magistrale in Molecular Biology all'Università di Padova, che da anni è… - MontiFrancy82 : A “Da Noi…A Ruota Libera” ospiti #DanieleLiotti #ValeriaFabrizi @pierspollon @SammyBasso @francifialdini - lucagiovfort : RT @AlzogliOcchi: Padova. Seconda laurea per Sammy Basso, affetto da progeria Un altro successo per il ventenne con corpo di anziano: ha d… -