Prandelli e il suo addio alla Fiorentina: "Ricostruzioni inventate" (Di domenica 28 marzo 2021) "Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto. Sicuramente una minoranza ma non per questo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) "Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa, e mi accorgo che probabilmente qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto. Sicuramente una minoranza ma non per questo ...

Advertising

infoitsport : Fiorentina, Prandelli: una lettera contro le false voci sul suo addio - generacomplotti : RT @fainformazione: Prandelli contro le fake news sul suo addio alla Viola: credete alle verità, non correte dietro a fenomeni senza morali… - sfvofficial : RT @Fiorentinanews: #Cagni a FN: 'Non salutando #Prandelli sui social i giocatori della Fiorentina si sono dimostrati poco uomini. #Milenko… - Fiorentinanews : #Cagni a FN: 'Non salutando #Prandelli sui social i giocatori della Fiorentina si sono dimostrati poco uomini.… - fainformazione : Prandelli contro le fake news sul suo addio alla Viola: credete alle verità, non correte dietro a fenomeni senza mo… -