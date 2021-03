Pio e Amedeo, dopo la battuta su Belen Rodriguez lei scrive al duo comico: ecco le sue parole (Di domenica 28 marzo 2021) Pio e Amedeo, il duo comico pugliese, è tornato ieri sera in occasione della seconda puntata del serale di Amici 20 ed ha voluto fare chiarezza sulla battuta con protagonista Belen Rodriguez della passata settimana. Una esternazione, incentrata sulla gravidanza della showgirl argentina presto mamma bis della piccona Luna Marie, che però aveva fatto non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 28 marzo 2021) Pio e, il duopugliese, è tornato ieri sera in occasione della seconda puntata del serale di Amici 20 ed ha voluto fare chiarezza sullacon protagonistadella passata settimana. Una esternazione, incentrata sulla gravidanza della showgirl argentina presto mamma bis della piccona Luna Marie, che però aveva fatto non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GiovanniFerrar : Uno si sorbisce gli interventi maleducati ed egoriferiti di certi prof e aspetta un momento di comicità per “stacca… - GiovanniFerrar : La leggerezza che tanto invocano Pio e Amedeo è una cosa lontanissima da quella che propongono loro. #Amici20 - AmiciUfficiale : Quando Pio e Amedeo salgono sul palco di #Amici20 le risate sono GA-RAN-TI-TE! ?? - saradigabrielee : @trash_italiano Ok la critica a Pio e Amedeo che possono non piacere a tutti, ma veramente tutti contro Pio e Amede… - BaritaliaNews : Amici 20, Pio e Amedeo 'Belen non si è offesa e ci ha scritto' però la mamma di Belen … -