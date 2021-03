Pallamano, Serie A maschile 2021: Conversano vince e scappa via, Ego Siena in crisi (Di domenica 28 marzo 2021) La Serie A di Pallamano maschile 2021 prosegue senza sosta, e anche dopo la giornata numero 22 troviamo in testa alla classifica il Conversano, che questa settimana ha faticato non poco contro il Pressano, prima di aver ragione per 26-25, grazie alle sei reti di Gian Valentino Rossetto. Un punto solo, ma prezioso, per il Bolzano, capace di pareggiare per 29-29 in casa dell’Alperia Merano, mentre prosegue il momento negativo della Ego Siena, sconfitta anche a Siracusa dalla Teamnetwork Albatro, per 34-29, con i siciliani trascinati dai 12 centri di Juan Pablo Cuello. Altro successo per il Cassano Magnago, giustiziere 32-28 del Trieste, con il Salumificio Riva Molteno che può continuare a sperare nella salvezza, a seguito del 29-26 inflitto in casa del Fondi, che ora inizia a rischiare. ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) LaA diprosegue senza sosta, e anche dopo la giornata numero 22 troviamo in testa alla classifica il, che questa settimana ha faticato non poco contro il Pressano, prima di aver ragione per 26-25, grazie alle sei reti di Gian Valentino Rossetto. Un punto solo, ma prezioso, per il Bolzano, capace di pareggiare per 29-29 in casa dell’Alperia Merano, mentre prosegue il momento negativo della Ego, sconfitta anche a Siracusa dalla Teamnetwork Albatro, per 34-29, con i siciliani trascinati dai 12 centri di Juan Pablo Cuello. Altro successo per il Cassano Magnago, giustiziere 32-28 del Trieste, con il Salumificio Riva Molteno che può continuare a sperare nella salvezza, a seguito del 29-26 inflitto in casa del Fondi, che ora inizia a rischiare. ...

