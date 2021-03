Lockdown di Pasqua, spesa alimentare aumentata del 20 per cento (Di domenica 28 marzo 2021) La Coldiretti sul Lockdown di Pasqua: spesa alimentare aumentata del 20 per cento. E i dolci si cucineranno a casa. ROMA – Nuovi dati della Coldiretti in vista del Lockdown di Pasqua. Secondo quanto riferito dall’associazione, nell’ultimo weekend prima della zona rossa è stato registrato un incremento della spesa familiare del 20%. E i numeri, nella fascia arancione, potrebbero aumentare nei prossimi giorni. I prodotti della dieta mediterranea preferiti La Coldiretti, riportata da La Repubblica, si è soffermata anche sui prodotti scelti dagli italiani. I cibi che fanno parte della dieta mediterranea come pasta, riso, farina, zucchero, salumi, formaggio e vino. Tutti prodotti che saranno nella dispensa dei nostri concittadini ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) La Coldiretti suldidel 20 per. E i dolci si cucineranno a casa. ROMA – Nuovi dati della Coldiretti in vista deldi. Secondo quanto riferito dall’associazione, nell’ultimo weekend prima della zona rossa è stato registrato un incremento dellafamiliare del 20%. E i numeri, nella fascia arancione, potrebbero aumentare nei prossimi giorni. I prodotti della dieta mediterranea preferiti La Coldiretti, riportata da La Repubblica, si è soffermata anche sui prodotti scelti dagli italiani. I cibi che fanno parte della dieta mediterranea come pasta, riso, farina, zucchero, salumi, formaggio e vino. Tutti prodotti che saranno nella dispensa dei nostri concittadini ...

