Italia, Mancini: «Turchia e Svizzera non di prima fascia. Ma girone difficile» (Di domenica 28 marzo 2021) Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il girone che gli azzurri affronteranno durante EURO 2020. Le sue dichiarazioni. «Conosco il calcio turco, i giocatori turchi e lo spirito che hanno. Quando ho detto che abbiamo preso un gruppo difficile con Turchia, Svizzera e anche Galles è così. Magari non sono nazionali di prima fascia come Francia, Belgio, Germania o Olanda ma le difficoltà ce ne daranno tante».

