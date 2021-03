Il trono di spade | George R R Martin e Hbo firmano accordo quinquennale

(Di domenica 28 marzo 2021) L’ideatore della serie Ildiha firmato un contratto con la Hbo per produrre una serie simile ambientata nel periodo antecedente DiciR.R,e pensi alla pluripremiata serie televisiva Game of Thrones. Forte di questo eccezionale riscontro di pubblico e di critica, L’emittente televisiva statunitense a pagamento via cavo e satellitare HBO ha deciso di prolungare il rapporto lavorativo con l’ideatore della saga. E lo fa con undella durata di cinque anni. Ildi- la serie photo credits Metropolitan MagazineA dare la notizia il magazine The Hollywood Reporter. Pare che la HBO stia già preparando la nuova serie, intitolata “House of the Dragon”, di cuiè co-creatore e produttore esecutivo. Una ...

Lo scrittore George Martin ha firmato un contratto di cinque anni con il canale HBO, che ha creato la seriedibasata sulla sua serie di romanzi, segnala Hollywood Reporter. Secondo le fonti citate nell'articolo del portale, l'autore della serie "Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", servita come ...Martin è noto per aver ideato la saga che è servita come base per la serie "Game of Thrones" (Ildi), una delle più popolari e influenti di tutti i tempi, per gli ascolti, per l'...A me è rimasto il chiodo". E poi ci sono le spade, che non c'entrano niente con il Trono di Spade. "Sono le pere di eroina, quelle di cui cantiamo nel ritornello di Cumuli. Parlandone con diversi ...L'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R.R. Martin, stringe un nuovo accordo con HBO per delle serie tv.