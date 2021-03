Genoa | Ballardini | «Tornare al Grifone una splendida follia»

(Di domenica 28 marzo 2021) Davideracconta il suo ritorno al: ecco le parole del tecnico rossoblu che descrive la sua nuova esperienza alDavideracconta il suo ritorno alin un’intervista a Il Secolo XIX. RITORNO AL– «Una, una squadra che ormai fa parte della mia vita. Siamo venuti e tornati tante volte, spesso la parte affettiva ti farebbe dire di no, sarebbe più comodo andare da altre parti dove sentirei meno responsabilità. Ma proprio per questo ho parlato di voglia matta, serve un po’ diper venire qui nelle condizioni di classifica in cui negli anni abbiamo trovato la squadra. Ma poi viene quella voglia matta e allora tutto diventa più facile». ILPIU’ FORTE – ...

Advertising

infoitsport : Genoa, parla Marroccu: “il futuro della squadra ripartirà da Ballardini” - calciomercatoit : ??? #Genoa, il ds Marroccu conferma #Ballardini: 'Sono stati mesi gratificanti, ma bisogna raggiungere la salvezza.… - Mediagol : #Genoa, Marroccu scopre le carte: 'Futuro Ballardini? Abbiamo preso una decisione'. E su Scamacca.. - ma_liguori : RT @pianetagenoa: TUTTOSPORT - Marroccu: «Sì, il futuro del Genoa è targato Ballardini» - - pianetagenoa : TUTTOSPORT - Marroccu: «Sì, il futuro del Genoa è targato Ballardini» - -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini

Il ds Marroccu confermasulla panchina del: 'Ora l'obiettivo è raggiungere la salvezza, ma il futuro è suo' Ilha vissuto momenti molto complicati in questa stagione, con un focolaio di Covid - 19 che ..."Futuro? Si ripartirà logicamente da". Lo ha affermato Francesco Marroccu in un'intervista a Tuttosport oggi in edicola. Il direttore sportivo delha proseguito: "Ma ora la priorità ...Davide Ballardini racconta il suo ritorno al Genoa: ecco le parole del tecnico rossoblu che descrive la sua nuova esperienza al Grifone Davide Ballardini racconta il suo ritorno al Genoa in ...Il Crotone deve recuperare 8 punti in 10 giornate, spera ancora il Parma. Cagliari a -1 dal Torino, rischiano Benevento, Spezia, Fiorentina e Genoa.