Gand-Wevelgem | Van Aert spezza il sogno di Nizzolo e Trentin in uno sprint ristretto

(Di domenica 28 marzo 2021) Un percorso davvero appassionante che, accoppiato ad un forte vento laterale, ha creato un grandissimo spettacolo. A trionfare nell’edizione numero 83 dellaè il favorito assoluto: Wout vanprimeggia da campione imponendosi in uno. Da sottolineare però un’Italia grande protagonista: il Bel Paese piazzae Colbrelli alle spalle del fenomeno della Jumbo-Visma. Per il belga terzo successo in stagione, ventesimo della carriera. Subito una fuga nelle prime fasi di gara. All’attacco Stefan Bissigger, Daniel Arroyave (EF Education-Nippo), Christophe Noppe (Arkea Samsic), Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces) e Yevgeniy Fedorov (Astana – Premier Tech). Il gruppo nei primi momenti ha lasciato ovviamente spazio ai fuggitivi, poi ...

