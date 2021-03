De Luca, appello a Governo e Aifa: “Approvate Sputnik, dobbiamo rilanciare turismo” (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Mi auguro che il Governo italiano, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni a fare in modo che l’Aifa verifichi i vaccini in tempi rapidi, non nell’arco di mesi”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in visita a Camposano, in uno dei 10 punti vaccinali allestiti dall’Asl Napoli 3 con i centri di dialisi convenzionati per i pazienti dializzati. “Non siamo in un tempo di ordinaria amministrazione, ma siamo in guerra e siccome vi sono vaccini che sono stati già somministrati a milioni di cittadini – aggiunge De Luca riferendosi al siero russo Sputnik – si può tranquillamente testare l’efficacia del vaccino in un mese, non in sei mesi. Questo è quello che noi chiediamo al Governo e all’Aifa e ovviamente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Mi auguro che ilitaliano, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni a fare in modo che l’verifichi i vaccini in tempi rapidi, non nell’arco di mesi”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De, in visita a Camposano, in uno dei 10 punti vaccinali allestiti dall’Asl Napoli 3 con i centri di dialisi convenzionati per i pazienti dializzati. “Non siamo in un tempo di ordinaria amministrazione, ma siamo in guerra e siccome vi sono vaccini che sono stati già somministrati a milioni di cittadini – aggiunge Deriferendosi al siero russo– si può tranquillamente testare l’efficacia del vaccino in un mese, non in sei mesi. Questo è quello che noi chiediamo ale all’e ovviamente ...

