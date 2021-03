Coronavirus | stop alle fasce di rischio più basse per tutto il mese di maggio

(Di domenica 28 marzo 2021) Prevale la linea del rigore per le chiusure successive al periodo pasquale: le zone gisaranno infatti sospese fino al prossimodi. Covid, stretta sull’Italia fino a: per aprile sospese le zone gisu Notizie.it.

Advertising

sole24ore : Coronavirus oggi. Hong Kong, stop a uso vaccino Pfizer. Record di morti in Brasile - Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: nessun turista straniero potrà recarsi in Giappone durante lo svolgimento delle Olimpiadi a causa dell'… - marialauraloi : RT @TarroGiulio: Tarro: 'Stop ad AstraZeneca giusto Antipolio Sabin? Mai reazioni così' - - GabriellaPersi : RT @Luca_15_5: ministro della giustizia: stop all'abbandono di animali domestici,i padroni hanno paura di infettarsi di coronavirus - Firm… - Ramiro6668 : RT @Luca_15_5: ministro della giustizia: stop all'abbandono di animali domestici,i padroni hanno paura di infettarsi di coronavirus - Firm… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stop

picenotime

"Non c'è un interruttore con la funzione:Covid. E non c'è nessuno che possa dire quando ... da Messina, la giornata siciliana del commissario straordinario per l'emergenza, Francesco ...Dopo i ritardi e le mancate consegne da parte delle case farmaceutiche, loand go ad AstraZeneca e i richiami del premier Mario Draghi alle Regioni affinché rispettino le indicazioni del governo ...Reddito di inserimento, stop a Roccanova: minoranza scrive al Prefetto; 28/03/2021: Il gruppo consiliare Libera comunità Roccanova, composto da Maria Luisa Emanuele, Debora Lizza ...Dopo i ritardi e le mancate consegne da parte delle case farmaceutiche, lo stop and go ad AstraZeneca e i richiami del premier Mario Draghi alle Regioni affinché rispettino le indicazioni del ...