Amici 20 | ballerina professionista fa una gaffe su due allieve

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 28 marzo 2021) Di questi tempi non si può neanche condividere un post per sbaglio che subito si scatena un putiferio. A rendersi protagonista del più classico degli scivoloni è stata, questa volta, una delle ballerine professioniste di. Stiamo parlando di Giulia Pauselli, finalista dell'edizione 2010-2011 del Talent show più famoso d'Italia e attualmentedel programma. Giulia, come succede anche agli altri colleghi, viene spesso chiamata sul palco per mostrare agli allievi la coreografia da eseguire. Proprio per questo suo ruolo è molto apprezzata dai telespettatori che seguono il talent di Maria De Filippi, nonostante non sia una delle protagoniste. Anche per questo in molti si sono stupiti quando laha ritweettato un post in cui veniva nominata, al cui interno era però contenuta anche una ...