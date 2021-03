14 persone sono state ferite in un attentato in una chiesa cattolica in Indonesia (Di domenica 28 marzo 2021) 14 persone sono rimaste ferite in un attentato in una chiesa cattolica di Makassar, la capitale della regione Indonesiana del Sulawesi Meridionale, mentre era in corso la messa della Domenica delle Palme. Secondo la polizia, ad agire sono stati due Leggi su ilpost (Di domenica 28 marzo 2021) 14rimastein unin unadi Makassar, la capitale della regionena del Sulawesi Meridionale, mentre era in corso la messa della Domenica delle Palme. Secondo la polizia, ad agirestati due

Indonesia: 2 kamikaze si fanno esplodere in una cattedrale Due kamikaze si sono fatti esplodere fuori dalla cattedrale cattolica di Makassar, in Indonesia, durante la messa per la domenica delle Palme. Almeno nove persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale. I due attentatori sono arrivati a bordo di una moto e si sono fatti saltare fuori dal cancello principale. "Volevano entrare nel complesso della ...

14 persone sono state ferite in un attentato in una chiesa cattolica in Indonesia

