VIDEO F1, la Ferrari è cresciuta dove più conta (Di sabato 27 marzo 2021) Nonostante i tanti dubbi e le perplessità, anche tipiche di un inizio di stagione, la Ferrari ha ben figurato nelle qualifiche del GP del Bahrain, prima prova del campionato di Formula 1 2021. Charles Leclerc ha chiuso in quarta piazza mentre Carlos Sainz in ottava. Va da sé che sia la Red Bull che la Mercedes hanno qualcosa in più ma la Rossa, almeno per il momento, potrebbe lottare per conquistare il ruolo di terza forza del campionato. Ovviamente il discorso sulla Ferrari dovrà ottenere la controprova domani in gara. Il team del Cavallino Rampante è arrivato al primo appuntamento dell’anno senza troppe aspettative. Proprio sulla scorta di questa che deve essere valutata la prova odierna. Lapalissiano dirlo, ma ci sarà bisogno anche di capire e vedere come la Ferrari si comporterà sulle altre piste. VIDEO F1, LA ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Nonostante i tanti dubbi e le perplessità, anche tipiche di un inizio di stagione, laha ben figurato nelle qualifiche del GP del Bahrain, prima prova del campionato di Formula 1 2021. Charles Leclerc ha chiuso in quarta piazza mentre Carlos Sainz in ottava. Va da sé che sia la Red Bull che la Mercedes hanno qualcosa in più ma la Rossa, almeno per il momento, potrebbe lottare per conquistare il ruolo di terza forza del campionato. Ovviamente il discorso sulladovrà ottenere la controprova domani in gara. Il team del Cavallino Rampante è arrivato al primo appuntamento dell’anno senza troppe aspettative. Proprio sulla scorta di questa che deve essere valutata la prova odierna. Lapalissiano dirlo, ma ci sarà bisogno anche di capire e vedere come lasi comporterà sulle altre piste.F1, LA ...

