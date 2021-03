Spacciava droga nella sua casa Scoperto e arrestato un 55enne (Di sabato 27 marzo 2021) di Mario Borra La sua attività di spaccio si svolgeva all'interno della propria casa anche a causa delle restrizioni dovute al Covid, ma i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Codogno lo hanno ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 27 marzo 2021) di Mario Borra La sua attività di spaccio si svolgeva all'interno della propriaanche a causa delle restrizioni dovute al Covid, ma i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Codogno lo hanno ...

Advertising

effyismyname : Comunque ragazzi è arrivato il momento di dire che la droga del confessionale in realtà era di Tommi e la spacciava… - giornalemolise : Droga in Basso Molise: tre arresti, uno spacciava anche sul lavoro - - Quot_Molise : Droga, tre arresti in Basso Molise. Uno di loro spacciava anche in fabbrica (foto) | - stoogazzo : si dai ritorna quello che spacciava droga grz - CronacheCittadi : New post: Anagni. 29enne cileno domiciliato in loco con precedenti arrestato dai Carabinieri per droga. Spacciava h… -

Ultime Notizie dalla rete : Spacciava droga Spacciava droga nella sua casa Scoperto e arrestato un 55enne Nella sua abitazione è stato rinvenuto anche tutto il materiale per il taglio, il confezionamento, la pesatura della droga oltre che i soldi, frutto della compravendita. Una mini "centrale" domestica ...

Bliz antidroga i carabinieri arrestano lo spacciatore Robocop e due complici Insieme ad altri due pregiudicati, era dedito allo spaccio di droga che, durante il lungo lockdown, ... Uno dei malviventi spacciava anche durante l'orario di lavoro, in un'azienda abruzzese, fornendo ...

Spacciava droga nella sua casa Scoperto e arrestato un 55enne Il Giorno Spacciava droga nella sua casa Scoperto e arrestato un 55enne di Mario Borra. La sua attività di spaccio si svolgeva all’interno della propria casa anche a causa delle restrizioni dovute al Covid, ma i carabinieri dell’aliquota radiomob ...

Spaccio e minacce: minore in comunità Il 17enne è accusato di avere estorto il pagamento della sostanza stupefacente. Indagati altri tre ragazzini per il giro di droga nell’Argentano ...

Nella sua abitazione è stato rinvenuto anche tutto il materiale per il taglio, il confezionamento, la pesatura dellaoltre che i soldi, frutto della compravendita. Una mini "centrale" domestica ...Insieme ad altri due pregiudicati, era dedito allo spaccio diche, durante il lungo lockdown, ... Uno dei malviventianche durante l'orario di lavoro, in un'azienda abruzzese, fornendo ...di Mario Borra. La sua attività di spaccio si svolgeva all’interno della propria casa anche a causa delle restrizioni dovute al Covid, ma i carabinieri dell’aliquota radiomob ...Il 17enne è accusato di avere estorto il pagamento della sostanza stupefacente. Indagati altri tre ragazzini per il giro di droga nell’Argentano ...