(Di sabato 27 marzo 2021) Milano, 27 mar. (Adnkronos) – “Siamo a undal rimbalzo, le imprese lo sentono e anche i cittadini. Questo vuol dire investimenti, consumi, più reddito e fiducia. Ma tutto questo non basta se non accompagniamo con decisioni giuste”. Lo dice il ministro della pubblica amministrazione, Renato, nel suo discorso al workshop Ambrosetti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Pil: Brunetta, 'siamo a un passo dal rimbalzo'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Pil Brunetta

Metro

Al Forum Ambrosetti Renato"Vediamo se nelle prossime settimane saranno confermate o se le nuove misure restrittive possano avere un impatto, ma penso che nell'insieme saranno ...... l'Italia figura al vertice della classifica OCSE per spesa pensionistica pubblica sul. ... Pensione dipendenti statali a 62 anni: l'idea del ministrodiscrimina tra i lavoratoridi Carlo Cottarelli e Giulio Gottardo La recrudescenza dell'epidemia, con la seconda e terza ondata, ha provocato un peggioramento delle prospettive di crescita economica per il 2021 rispetto alle pre ...La seconda e la terza ondata hanno peggiorato le prospettive per l'economia italiana e i conti pubblici nel 2021. La crescita del Pil potrebbe fermarsi al ...