Oggi in Olanda tornano 5 mila tifosi allo stadio per un esperimento: così il governo sta studiando come riaprire discoteche e concerti (Di sabato 27 marzo 2021) Test preventivi e tracciamento per far riaprire gli stadi e le sale da concerto. così l’Olanda prova a riconquistare una parte di normalità nonostante la pandemia di Coronavirus sia ancora in corso e nel Paese da oltre un anno siano ufficialmente vietati i raduni con più di 100 persone. Ma stasera, 27 marzo, in occasione delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar tra la nazionale olandese e la Lettonia alla Johan Cruijff Arena saranno ammessi 5 mila tifosi, circa il 10% della capienza totale. Per seguire la partita dal vivo dovranno prima fare un test antigenico rapido all’ingresso e scaricare un’app che provi la loro negatività al virus. Soltanto a quel punto potranno entrare. Musica dal vivo e concerti: gli esperimenti finanziati dal governo L’evento di stasera ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Test preventivi e tracciamento per fargli stadi e le sale da concerto.l’prova a riconquistare una parte di normalità nonostante la pandemia di Coronavirus sia ancora in corso e nel Paese da oltre un anno siano ufficialmente vietati i raduni con più di 100 persone. Ma stasera, 27 marzo, in occasione delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar tra la nazionale olandese e la Lettonia alla Johan Cruijff Arena saranno ammessi 5, circa il 10% della capienza totale. Per seguire la partita dal vivo dovranno prima fare un test antigenico rapido all’ingresso e scaricare un’app che provi la loro negatività al virus. Soltanto a quel punto potranno entrare. Musica dal vivo e: gli esperimenti finanziati dalL’evento di stasera ...

Advertising

juventusfc : Derby bianconero oggi alle 18:00 ?? In bocca al lupo a @mdeligt_04 e @Merihdemiral che si affrontano in Turchia-Ol… - fixsomg : L’unica foto più vicina all’Olanda che avrò da oggi in poi ?? - capitan66330410 : RT @Phastidio: Oggi EMA dovrebbe autorizzare gli impianti BioNTech di Marburg (Germania) e quello AZ di Leida (Olanda). Poi resta solo da n… - Daniele_Manca : Il Covid e i maxi-esperimenti dell’Olanda. Dopo i concerti, la scorsa settimana, oggi saranno ammessi 5.000 spettat… - girallovo : Ho visto più tulipani oggi sui social che quando sono andato in Olanda -