Mi picchiava con la spranga | poi La ex di Fratellì confessa tutto

Novella Toloni Intervistata da Le Iene, Simona Vergaro ha raccontato degli abusi e delle violenze subite dal rapper che è stato arrestato con l'accusa di maltrattamento Fratellì, influencer romano diventato famoso con il video social in cui prende un muro con la sua auto lanciata a folle velocità, è stato arresto per aver picchiato e maltrattato la compagna, Simona Vergaro, ex attrice porno. La donna lo ha denunciato ed a Le Iene ha raccontato gli abusi e violenze subite: "Io sono arrivata a non mangiare, avevo l'ansia, avevo paura, da tre anni a questa parte non ci ho capito nulla". Fratellì è accusato di aver inseguito la compagna nuda per strada, picchiandola con una spranga di ferro. Violenze che le sarebbero costate trenta giorni di prognosi e un danno semi permanente ad un timpano. Lui è finito nel carcere di ...

