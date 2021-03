Mascherine U-Mask, ritirate ancora dal mercato: i rischi (Di sabato 27 marzo 2021) Redazione Il ministero della Salute ha disposto il “divieto di immissione in commercio” e il “contestuale provvedimento di ritiro dal mercato” delle U-Mask Model 2.1, la nuova versione delle Mascherine al centro di un’indagine della Procura di Milano. Gli inquirenti hanno iscritto la società nel registro degli indagati per frode nell’esercizio del commercio. Il dicastero ha Improntaunika.it. Leggi su improntaunika (Di sabato 27 marzo 2021) Redazione Il ministero della Salute ha disposto il “divieto di immissione in commercio” e il “contestuale provvedimento di ritiro dal” delle U-Model 2.1, la nuova versione delleal centro di un’indagine della Procura di Milano. Gli inquirenti hanno iscritto la società nel registro degli indagati per frode nell’esercizio del commercio. Il dicastero ha Improntaunika.it.

fattoquotidiano : U-Mask, dal ministero stop alla vendita delle nuove mascherine: “Potenziali rilevanti rischi per la salute umana” - Corriere : U-Mask 2.1, stop alla vendita del nuovo modello delle mascherine: «Rischi per la salute» - RaiNews : L'azienda potrà fare ricorso #mascherine - Lgiova66 : RT @angelinascanu: Il ministero vieta la vendita del nuovo modello di mascherine U-Mask: 'Rischi per la salute' - infoitsalute : Mascherine U Mask 2.1: sequestro dei Nas, tolte dal mercato -