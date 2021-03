Mascherine U Mask 2 1 | sequestro dei Nas | tolte dal mercato

(Di sabato 27 marzo 2021) Stop alla vendita delleU-2.1. Il divieto di immissione in commercio e contestuale ritiro daldi questo tipo di mascherina, per questioni legate alla sicurezza del prodotto, è stato stabilito dal provvedimento emesso dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del ministero della Salute a seguito dei controlli eseguiti dal Nas di Trento. La decisione del ministero si fonda “sull’articolato esame della documentazione che non dimostra l’effettivo possesso da parte del prodotto dei necessari ed essenziali requisiti tecnici quali la capacità di mantenere inalterate le prestazioni del filtro intercambiabile (refill) fino a 200 ore di utilizzo, la biocompatibilità e la pulizia microbica del prodotto”. Il prodotto era stato registrato dalla società U-Earth Biotech Ltd presentando un ...

