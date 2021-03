Maria Elena Boschi a Verissimo, l’amore con Giulio Berruti e il desiderio di maternità: la deputata si sbilancia (Di sabato 27 marzo 2021) A Verissimo è ospite la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati Maria Elena Boschi. La politica si racconta a 360° tra la sua carriera lavorativa e l’amore al fianco dell’attore Giulio Berruti, rilasciando importanti dichiarazioni anche sul futuro al fianco del compagno. “Il sogno c’è da tempo”, rivela in riferimento al desiderio di maternità. Maria Elena Boschi fra politica e amore La sua vocazione politica l’ha portata ad intraprendere una carriera sin qui breve, ma già abbastanza ricca di contenuti. Laureatasi in giurisprudenza per diventare avvocato, Maria Elena Boschi ha esordito in politica nel 2008 sino a ricoprire ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 marzo 2021) Aè ospite la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati. La politica si racconta a 360° tra la sua carriera lavorativa eal fianco dell’attore, rilasciando importanti dichiarazioni anche sul futuro al fianco del compagno. “Il sogno c’è da tempo”, rivela in riferimento aldifra politica e amore La sua vocazione politica l’ha portata ad intraprendere una carriera sin qui breve, ma già abbastanza ricca di contenuti. Laureatasi in giurisprudenza per diventare avvocato,ha esordito in politica nel 2008 sino a ricoprire ...

