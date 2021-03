Formula E | ePrix Roma 2021 con doppio appuntamento il 20 e il 21 aprile

(Di sabato 27 marzo 2021) Torna la potenza elettrica nella Capitale. Dopo l'annullamento dell'didello scorso anno a causa della pandemia covid, per questo MondialelaE raddoppia . Saranno infatti due ...

Advertising

lucaspartan89 : RT @autosprint: #FormulaE, ePrix Roma 2021 con doppio appuntamento il 20 e il 21 aprile - Inverter_cars : RT @mult1formula: ?? AGGIORNAMENTO CALENDARIO FORMULA E Si aggiunge una data all' EPrix di ????Roma (10 e 11 aprile) e a quello di ????Valencia… - soundofmusic26 : RT @mult1formula: ?? AGGIORNAMENTO CALENDARIO FORMULA E Si aggiunge una data all' EPrix di ????Roma (10 e 11 aprile) e a quello di ????Valencia… - autosprint : #FormulaE, ePrix Roma 2021 con doppio appuntamento il 20 e il 21 aprile - motorboxcom : #FE Buone notizie da Roma: il #RomeEPrix raddoppia, si correrà anche domenica 11 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Formula ePrix

Torna la potenza elettrica nella Capitale. Dopo l'annullamento dell'di Roma dello scorso anno a causa della pandemia covid, per questo Mondiale 2021 laE raddoppia . Saranno infatti due le gare che si correranno a Roma il prossimo sabato 10 e domenica 11 ...Il calendario del Mondiale diE cambia ancora : i prossimi eventi di Roma e Valencia diventano doppi. L'di Roma ospiterà quindi la terza e quarta prova del campionato il prossimo 10 e 11 aprile, mentre il doppio ...La Capitale sarà l'unica tappa italiana che vedrà sfrecciare le monoposto 100% elettriche, dopo un'assenza di un anno dovuta alla pandemia covid ...Per garantire un sufficiente numero di gare, gli eventi in Italia e Spagna diventano doppi. Nella Capitale si corre il 10 e 11 aprile ...