Crolla palazzo al Cairo morti e feriti

RaiNews : Si indaga su un'esplosione avvenuta nella fabbrica al piano terra - donorapotente : RT @RaiNews: Si indaga su un'esplosione avvenuta nella fabbrica al piano terra - LaPresse_news : Egitto, crolla #palazzo di nove piani: almeno 5 #morti - Andrea80821276 : RT @RaiNews: Si indaga su un'esplosione avvenuta nella fabbrica al piano terra - MutiLeonilde : RT @RaiNews: Si indaga su un'esplosione avvenuta nella fabbrica al piano terra -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla palazzo

Ilnella zona di Gsr El Suez potrebbe essere crollato a causa di uno scoppio avvenuto in un opificio situato al piano terra. La Protezione civile continua a cercare i dispersi, che secondo ...Tragedia al Cairo, dove nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 marzo 2021 è crollato undi dieci piani: sono almeno 8 le persone morte e 24 quelle ferite, ma non si esclude che il bilancio possa essere più grave.Crollo palazzo al Cairo: secondo le prime indiscrezioni, a causare l’incidente sarebbe stata l’esplosione di una fabbrica al piano terra.Ancora non è chiaro cosa abbia causato il crollo dell’edificio I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare i sopravvissuti intrappolati sotto le macerie dell’edificio nel quartiere di el-Salam. D ...