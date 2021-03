Covid,in Campania cresce ancora curva contagi (Di domenica 28 marzo 2021) Continua a crescere la curva dei contagi da Covid 19 in Campania. Nelle ultime 24 ore sono 2.209 i nuovi positivi su 20.061 tamponi esaminati: l’incidenza dei contagi sui test e’ dell’11,01% in ulteriore crescita rispetto al 10,46% precedente. Sono 693 i nuovi pazienti sintomatici. Resta alto il numero delle vittime, 31, mentre i guariti sono 2.328. C’e’ pero’ un segnale positivi ed e’ quello del calo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (168 rispetto a 181 precedenti) mentre aumenta, anche se di poco, il numero dei posti di degenza occupati (1.594 a fronte dei 1586 del report precedente). Sul fronte dei vaccini si registra l’apertura lunedi’ del centro vaccinale di Pompei (Asl Napoli 3 Sud) e oggi quello presso il Museo madre di Napoli, nel centro storico della ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 28 marzo 2021) Continua are ladeida19 in. Nelle ultime 24 ore sono 2.209 i nuovi positivi su 20.061 tamponi esaminati: l’incidenza deisui test e’ dell’11,01% in ulteriore crescita rispetto al 10,46% precedente. Sono 693 i nuovi pazienti sintomatici. Resta alto il numero delle vittime, 31, mentre i guariti sono 2.328. C’e’ pero’ un segnale positivi ed e’ quello del calo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (168 rispetto a 181 precedenti) mentre aumenta, anche se di poco, il numero dei posti di degenza occupati (1.594 a fronte dei 1586 del report precedente). Sul fronte dei vaccini si registra l’apertura lunedi’ del centro vaccinale di Pompei (Asl Napoli 3 Sud) e oggi quello presso il Museo madre di Napoli, nel centro storico della ...

