Cimitero Flaminio | già in esecuzione attività su base prescrizioni ASL

(Di sabato 27 marzo 2021) “In riferimento a notizie stampa relative all’iscrizione sul registro degli indagati di due dirigenti per la violazione di alcune norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro presso il, si evidenzia che si sta già ottemperando alleformalizzate circa un mese fa dal Servizio Prevenzione della Asl (Spresal), su cui si basa l’iscrizione: parte dellesono già in fase die per un’altra parte sono già state programmate leconseguenti”. Lo comunica in una nota AMA S.p.A. “È infatti già pianificata la pulizia, la tinteggiatura delle pareti e quanto altro necessario nelle due salette da 75 mq che contengono le urne e le cassette ossario, per le quali è stata già concessa ad AMA la facoltà di operare; anche l’area esterna dove ditte ...

Roma " "Nel 2020 abbiamo fatto 15mila cremazioni, l'obiettivo del 2021 e' arrivare a 17mila. Il problema e' anche quello di lavorare le pratiche, che non sono solo quelle delma anche quelle fuori impianto. Nei primi due mesi del 2021 ne abbiamo istruite oltre 830, quest'anno arriveremo a lavorarne quasi 19mila". Lo ha detto il direttore dei Cimiteri di ...Da febbraio è inoltre sotto sequestro il deposito delle urne cinerarie alper "inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro", che impedisce ai ..."In riferimento a notizie stampa relative all'iscrizione sul registro degli indagati di due dirigenti per la violazione di alcune norme sulla sicurezza ...Fuoriuscite di liquami dalle bare destinate alla cremazione, topi in azione tra le urne cinerarie, cavi elettrici penzoloni, e assoluto non rispetto per le normativa sulla sicurezza dei ...