Calcio: Mancini, ‘in Bulgaria per vincere, faremo dei cambi’ (Di sabato 27 marzo 2021) Sofia, 27 mar. – (Adnkronos) – “faremo dei cambi rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi”. Lo dice il ct azzurro, Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Bulgaria, secondo impegno nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. “Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. Noi siamo qua per vincere”, aggiunge Mancini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Sofia, 27 mar. – (Adnkronos) – “dei cambi rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi”. Lo dice il ct azzurro, Roberto, in conferenza stampa alla vigilia del match con la, secondo impegno nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. “Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. Noi siamo qua per”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : Bulgaria-Italia, Mancini: 'Faremo dei cambi ma siamo qui per vincere' - sportface2016 : #BulgariaItalia, le parole di #Mancini in conferenza stampa - TV7Benevento : Calcio: Mancini, 'delusione enorme se Europeo non si giocasse a Roma'... - RaiSport : ?? #Mancini: 'Contro la #Bulgaria farò diversi cambi' Il ct azzurro alla viglia del secondo match qualificazione ai… - sportli26181512 : #Mancini: «Vincere in #Bulgaria è difficile»: Il ct ha rimarcato che l'#Italia nella sua storia non ha mai vinto a… -