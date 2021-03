Tar Lazio sospende Dpcm su chiusura delle scuole in ‘zone rosse’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Tar Lazio ha sospeso l'efficacia del Dpcm del 2 marzo scorso che ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole delle Regioni in "zona rossa". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Tarha sospeso l'efficacia deldel 2 marzo scorso che ha disposto la didattica a distanza in tutte leRegioni in "zona rossa". L'articolo .

