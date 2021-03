SIMEST con OI Pomodoro Centro Sud per l’internazionalizzazione delle imprese associate (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – È stato siglato a Roma un accordo di collaborazione tra OI Pomodoro Bacino Centro Sud Italia, associazione che raggruppa i produttori di Pomodoro delle regioni del Cento-Sud, e SIMEST, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che assicura il sostegno finanziario all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. La partnership, firmata da Guglielmo Vaccaro, Presidente dell’associazione, e Mauro Alfonso, Amministratore Delegato di SIMEST, ha l’obiettivo di mettere a punto attività comuni volte a migliorare la presenza sui mercati internazionali della filiera del Pomodoro da industria, favorendo processi di internazionalizzazione delle imprese ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – È stato siglato a Roma un accordo di collaborazione tra OIBacinoSud Italia, associazione che raggruppa i produttori diregioni del Cento-Sud, e, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che assicura il sostegno finanziario all’export e alitaliane. La partnership, firmata da Guglielmo Vaccaro, Presidente dell’associazione, e Mauro Alfonso, Amministratore Delegato di, ha l’obiettivo di mettere a punto attività comuni volte a migliorare la presenza sui mercati internazionali della filiera delda industria, favorendo processi di internazionalizzazione...

