Sampdoria, infortunio Torregrossa: l’attaccante si ferma ancora (Di venerdì 26 marzo 2021) ancora uno stop per Ernesto Torregrossa: i tempi di recupero per l’attaccante della Sampdoria Ernesto Torregrossa dovrà accantonare il sogno di rientrare in campo contro il Milan, trasferta in programma tra le mura di San Siro il 3 aprile alle ore 12.30. l’attaccante della Sampdoria, appena rientrato tra i convocati per la gara contro il Torino, si è nuovamente infortunato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEW 24 A quanto riporta il Secolo XIX, Torregrossa avrebbe patito un problema muscolare al soleo della gamba destra. Stesso punto che lo aveva costretto allo stop dopo la partita disputata contro l’Udinese. Una recidiva che Claudio Ranieri avrebbe preferito evitare: i tempi di recupero sono stimati in due settimane. A ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021)uno stop per Ernesto: i tempi di recupero perdellaErnestodovrà accantonare il sogno di rientrare in campo contro il Milan, trasferta in programma tra le mura di San Siro il 3 aprile alle ore 12.30.della, appena rientrato tra i convocati per la gara contro il Torino, si è nuovamente infortunato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEW 24 A quanto riporta il Secolo XIX,avrebbe patito un problema muscolare al soleo della gamba destra. Stesso punto che lo aveva costretto allo stop dopo la partita disputata contro l’Udinese. Una recidiva che Claudio Ranieri avrebbe preferito evitare: i tempi di recupero sono stimati in due settimane. A ...

