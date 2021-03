Pensioni di invalidità, a chi spettano gli arretrati fino a 5 anni (Di venerdì 26 marzo 2021) La sentenza 152 della Corte Costituzionale di luglio 2020 ha esteso l’aumento delle Pensioni anche ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità fin dal compimento dei 18 anni, senza aspettare i 60. “Il requisito anagrafico finora previsto dalla legge è irragionevole in quanto “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) La sentenza 152 della Corte Costituzionale di luglio 2020 ha esteso l’aumento delleanche ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità fin dal compimento dei 18, senza aspettare i 60. “Il requisito anagraficora previsto dalla legge è irragionevole in quanto “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto(ovvero quando sorge il diritto alla pensione di) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”, ...

