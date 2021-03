Peccato | Milano | in Spagna dura solo un quarto Per i playoff bisogna aspettare

(Di venerdì 26 marzo 2021) Vitoria -86 - 69 — Per ora nienterimanda l'appuntamento atteso da sette anni cadendo, male, in. Affonda in casa del Baskonia Vitoria. L'AX, dopo un primo tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Peccato Milano

La Gazzetta dello Sport

Vitoria -86 - 69 ? Per ora niente playoff.rimanda l'appuntamento atteso da sette anni cadendo, male, in Spagna. Affonda in casa del Baskonia Vitoria. L'AX, dopo un primo tempo equilibrato, crolla colpita da Henry e Polonara (doppia doppia per l'azzurro da 17 con 13 rimbalzi), 86 - 69. Ottimo impatto tra i baschi anche dell'ex Dragic e di ...Sarebbe un vero, un difensore che ha già esordito a 17 anni,lasciando intravedere una ... se migliora su questi fattori, sarà difficile vederlo lontano da. ALA SINISTRA: MATIAS ROCCHI ( ...Occasione sprecata. Finisce 86-69: l’Olimpia chiude avanti i primi 10’ ma poi subisce l’aggressività degli spagnoli guidati dall’azzurro eletto poi mvp con 17 punti e 13 rimbalzi ...Tommaso Augello, terzino sinistro della Sampdoria, ha raccontato a Tuttosport: "Pensate che a San Siro non ho mai giocato. Avrei dovuto farlo nel febbraio dell'anno scorso contro ...