Oggi i dati dell'Iss per stabilire le nuove fasce. Ma numeri pandemia ancora alti (Di venerdì 26 marzo 2021) Attesa per i dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità per decidere i nuovi colori delle regioni: Lazio verso l'arancione, Veneto in bilico. Valle d'Aosta dovrebbe diventare rossa. In ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 marzo 2021) Attesa per idel monitoraggio'Istituto Superiore di Sanità per decidere i nuovi colorie regioni: Lazio verso l'arancione, Veneto in bilico. Valle d'Aosta dovrebbe diventare rossa. In ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I dati sui vaccini saranno on line a partire da oggi. Le informazioni saranno consultabili sul sito della presidenz… - Agenzia_Ansa : Gli esperti dell'Oms stanno ancora valutando i dati sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, ma ritengono che al mo… - ricpuglisi : Egregio @Corriere, sono largamente a favore dell'apertura delle scuole APPENA POSSIBILE, ma lo studio di cui parla… - Lollo54960332 : RT @Faroaldo11: @gzibordi @colmarn Idem a Milano. Dati di oggi per la mortalità fino all’8 marzo: siamo sotto la media. - olgeni : @cristin40483739 @Corriere Accuse tirate fuori dal c**o e buttate a caso sul tavolo. Secondo voi l'agenzia delle e… -