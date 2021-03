Mourinho: “Non credo ci sia qualcuno che discuta con i ragazzi della NASA sulla scienza missilistica” (Di venerdì 26 marzo 2021) Senza impegni con il Tottenham fino al 4 aprile, l'allenatore José Mourinho ha partecipato questo venerdì a un evento di uno sponsor del club inglese in collegamento con i fan di Singapore. Alla domanda sulle critiche che riceve per il suo stile di allenatore, il portoghese ha dato una risposta, diciamo, creativa: "Le critiche? Non penso ci sia qualcuno che andrebbe a discutere di scienza missilistica con quelli della NASA - racconta durante un incontro on line organizzato dagli Spurs - Ma si può parlare di calcio con uno dei più importanti allenatori in circolazione. Questa è la bellezza del calcio. Ci sono abituato e mi sta bene". L'allenatore è stato oggetto di molte critiche in questa stagione, soprattutto dopo l'eliminazione del Tottenham dall'Europa League dalla Dinamo ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Senza impegni con il Tottenham fino al 4 aprile, l'allenatore Joséha partecipato questo venerdì a un evento di uno sponsor del club inglese in collegamento con i fan di Singapore. Alla domanda sulle critiche che riceve per il suo stile di allenatore, il portoghese ha dato una risposta, diciamo, creativa: "Le critiche? Non penso ci siache andrebbe a discutere dicon quelli- racconta durante un incontro on line organizzato dagli Spurs - Ma si può parlare di calcio con uno dei più importanti allenatori in circolazione. Questa è la bellezza del calcio. Ci sono abituato e mi sta bene". L'allenatore è stato oggetto di molte critiche in questa stagione, soprattutto dopo l'eliminazione del Tottenham dall'Europa League dalla Dinamo ...

