Manageritalia: per rilancio Sud e turismo serve sburocratizzare

Bari, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Sburocratizzare, realizzare quelle infrastrutture per collegare le regioni del Sud con un mondo ormai globale e rafforzare la managerializzazione del settore pubblico e privato, quale fattore di efficacia del processo. Questo il messaggio principale emerso ieri sera dall'incontro online promosso dall'organizzazione dei manager del terziario di Manageritalia sul tema Next Generation Eu per il turismo. Protagonisti del dibattito istituzioni, imprenditori e manager.

