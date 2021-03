IT TAKES TWO disponibile da oggi (Di venerdì 26 marzo 2021) oggi il vincitore dei BAFTA Hazelight Studios ed Electronic Arts hanno lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Origin e Steam It TAKES Two, un’esperienza puramente cooperativa che offre un’avventura dai generi trasversali. Caratterizzato da un gameplay straordinariamente vario, in grado di intrecciarsi perfettamente con la narrazione, che Leggi su insidethegame.home.blog (Di venerdì 26 marzo 2021)il vincitore dei BAFTA Hazelight Studios ed Electronic Arts hanno lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Origin e Steam ItTwo, un’esperienza puramente cooperativa che offre un’avventura dai generi trasversali. Caratterizzato da un gameplay straordinariamente vario, in grado di intrecciarsi perfettamente con la narrazione, che

Advertising

insidetgame : IT TAKES TWO disponibile da oggi - Leggenda88 : ?? on @YouTube: BELLISSIMO: DAI CREATORI DI A WAY OUT: IT TAKES TWO! Un'altra avventura coop per Raiden e Midna! - GameHugITA : RT @PlayStationBit: #ItTakesTwo è disponibile (e ha un #metascore incredibile): il gioco di @josef_fares e @HazelightGames ha infatti una m… - PlayStationBit : #ItTakesTwo è disponibile (e ha un #metascore incredibile): il gioco di @josef_fares e @HazelightGames ha infatti u… - infoitscienza : It Takes Two è il gioco del 2021 con la miglior valutazione su Metacritic, Josef Fares festeggia sui social -