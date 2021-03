Il freddo di aprile è peggio di marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Occhio al freddo di aprile Siamo appena usciti da quello che è stato, a tutti gli effetti, un colpo di coda dell’Inverno per certi versi eccezionale. Non tanto per il freddo, quanto per le abbondanti nevicate che colpivano alcune regioni d’Italia (segnatamente Sud e Sicilia). Un bel modo di accogliere la Primavera astronomica, se preferite un bel modo per salutare un Inverno che mai come quest’anno è stato decisamente “normale”. Attenzione però, perché aprile è tutt’altro che un mese clemente. Ce ne renderemo conto tra non molto, ovvero durante le festività pasquali allorquando il maltempo potrebbe tornare prepotentemente sulle nostre regioni. Prima però spazio al caldo anomalo, al bel tepore tardo primaverile, che in quanto tale illuderà molti di potersi scoprire. Occhio, perché il freddo di ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Occhio aldiSiamo appena usciti da quello che è stato, a tutti gli effetti, un colpo di coda dell’Inverno per certi versi eccezionale. Non tanto per il, quanto per le abbondanti nevicate che colpivano alcune regioni d’Italia (segnatamente Sud e Sicilia). Un bel modo di accogliere la Primavera astronomica, se preferite un bel modo per salutare un Inverno che mai come quest’anno è stato decisamente “normale”. Attenzione però, perchéè tutt’altro che un mese clemente. Ce ne renderemo conto tra non molto, ovvero durante le festività pasquali allorquando il maltempo potrebbe tornare prepotentemente sulle nostre regioni. Prima però spazio al caldo anomalo, al bel tepore tardo primaverile, che in quanto tale illuderà molti di potersi scoprire. Occhio, perché ildi ...

Advertising

Tecnici_Freddo : RT @centrogalileo: Prossima copertina della rivista per il Tecnico del Freddo di Aprile 2021? A tra pochi giorni per saperlo! #19EUconfRAC… - marcobuoni : RT @centrogalileo: Prossima copertina della rivista per il Tecnico del Freddo di Aprile 2021? A tra pochi giorni per saperlo! #19EUconfRAC… - Donata_Aprile : RT @pierpi13: Nel 2016 i residenti di Nyda, in Siberia, trovarono gigantesche sfere di ghiaccio e neve che coprivano un bel tratto di costa… - rip2my0vth : ma che è sto freddo che siamo praticamente ad aprile dio cane - softsanie : questo freddo di m3rda quando si decide ad andarsene dico è aprile fra lasciaci in pace ???? -

Ultime Notizie dalla rete : freddo aprile METEO ROMA: PRIMAVERA avanti tutta con SOLE e clima mite, la tendenza fino a PASQUA ...procede così il suo corso alternando periodi stabili e soleggiati con altri di maltempo e freddo ... Il mese di Aprile potrebbe trascorrere invece con le temperature sopra la media in Italia e ...

Meteo d'Aprile, il Vortice Polare e le sue potenziali pessime influenze ... addirittura a fine aprile o inizio maggio. Al momento è prematuro capire come sarà questo final ... con illusioni di caldo e fasi di freddo persino alle porte dell'estate.

Il freddo di aprile è peggio di marzo Meteo Giornale Il freddo di aprile è peggio di marzo Siamo appena usciti da quello che è stato, a tutti gli effetti, un colpo di coda dell’Inverno per certi versi eccezionale. Non tanto per il freddo, quanto per le abbondanti nevicate che colpivano alcu ...

"Io, venuto al mondo il 4 aprile. Del 1917" Dalla guerra in Russia al mestiere di ambulante a Badia, taglia il traguardo dei 104 anni. Della moglie dice: "E’ lei la mia forza" ...

...procede così il suo corso alternando periodi stabili e soleggiati con altri di maltempo e... Il mese dipotrebbe trascorrere invece con le temperature sopra la media in Italia e ...... addirittura a fineo inizio maggio. Al momento è prematuro capire come sarà questo final ... con illusioni di caldo e fasi dipersino alle porte dell'estate.Siamo appena usciti da quello che è stato, a tutti gli effetti, un colpo di coda dell’Inverno per certi versi eccezionale. Non tanto per il freddo, quanto per le abbondanti nevicate che colpivano alcu ...Dalla guerra in Russia al mestiere di ambulante a Badia, taglia il traguardo dei 104 anni. Della moglie dice: "E’ lei la mia forza" ...