Fials | più fragili abbandonati | dosi soprattutto ai sani

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – “Cadono nel vuoto le raccomandazioni del presidente Draghi: ‘È cruciale vaccinare prima i nostri concittadini anziani e, che piu’ hanno da temere per le conseguenze del virus. Le Regioni seguano le priorita’ del piano vaccinale'”. Cosi’ la Segreteria provincialedi Roma che contesta l’inottemperanza della Regione Lazio. “Ma quali sono questi concittadini, secondo la Regione Lazio? Soltanto i portatori di handicap gravissimi, che in sostanza sono solo una minima percentuale della popolazione regionale e,, la punta di un iceberg della vasta platea dellata’ e dell’invalidita’- continua la nota- È chiaro che per l’Assessorato allata’ della Regione Lazio esistono solo due categorie di persone: quelle sane e quelle estremamente ...

Nurse24it : Eliminazione #vincolodiesclusività #infermieri SSN: il segretario generale #Fials Carbone ritiene il provvedimento… -

... Sabrina De Stefano della Uiltucs Uil, Angelo Chirico dell'Ugl e Bruno Ferraro della. ' Siamo ... Come sindacati di categoria riteniamo utile la vicenda per ribadire, comevolte sollevato nei ..."Non esisteil doppio percorso 'covide meno' al pronto soccorso dell'ospedale di Busto". La denuncia avanzata dal segretario provinciale dellaSanto Salvatore solleva un problema di sicurezza per chi accede al servizio di ...