Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, a DAZN 7 partite in esclusiva (+ 3 in co-esclusiva) (Di venerdì 26 marzo 2021) La Lega di Serie A ha appena assegnato i Diritti tv per il prossimo triennio a DAZN. A favore dell'offerta di DAZN hanno votato 16 club, contro quattro. DAZN si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e 3 gare in... Leggi su digital-news (Di venerdì 26 marzo 2021) La Lega diA ha appena assegnato itv per il prossimo triennio a. A favore dell'offerta dihanno votato 16 club, contro quattro.si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi 7 gare a giornata in(pacchetto 1) e 3 gare in...

