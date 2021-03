Dipendenti costretti a urinare in bottiglia: Amazon nega, su Twitter pioggia di testimonianze (Di venerdì 26 marzo 2021) Amazon nega le accuse sulle condizioni drammatiche a cui sottoporrebbe i Dipendenti, ma sul web viene smentita da numerose testimonianze. Il successo di Amazon nel mondo è stato accompagnato in questi ultimi anni da numerose polemiche riguardanti le condizioni di lavoro a cui sottopone i suoi Dipendenti. Negli anni sono emersi reportage e inchieste in cui si parla delle tempistiche strette a cui sono forzati i lavoratori nei magazzini, dei contratti a tempo determinato, delle paghe minime. A questi si sono aggiunte con il tempo testimonianze riguardanti vari aspetti quasi “disumani” del lavoro nei magazzini. Di recente sono emerse numerose accuse riguardanti le schiaccianti tempistiche a cui sono costretti gli autisti per rispettare le ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 marzo 2021)le accuse sulle condizioni drammatiche a cui sottoporrebbe i, ma sul web viene smentita da numerose. Il successo dinel mondo è stato accompagnato in questi ultimi anni da numerose polemiche riguardanti le condizioni di lavoro a cui sottopone i suoi. Negli anni sono emersi reportage e inchieste in cui si parla delle tempistiche strette a cui sono forzati i lavoratori nei magazzini, dei contratti a tempo determinato, delle paghe minime. A questi si sono aggiunte con il temporiguardanti vari aspetti quasi “disumani” del lavoro nei magazzini. Di recente sono emerse numerose accuse riguardanti le schiaccianti tempistiche a cui sonogli autisti per rispettare le ...

