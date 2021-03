Decreto Sostegni, on line le risposte di Agenzia delle entrate su notifiche cartelle e pagamenti (Di venerdì 26 marzo 2021) Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall’articolo 4 del Decreto “Sostegni” (Decreto Legge n. 41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021. Tra le misure che riguardano l’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c’è la proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Il Decreto prevede anche l’annullamento dei ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Sul sito di-Riscossione sono state pubblicate lealle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall’articolo 4 del” (Legge n. 41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021. Tra le misure che riguardano l’attività di-Riscossione, c’è la proroga della sospensione della notifica degli atti eprocedure di riscossione, nonché dei termini per irate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Ilprevede anche l’annullamento dei ...

