Covid, il direttore del Cotugno: “Ricoveri? Aumentano i giovani in gravi condizioni” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Abbiamo una situazione stabile sul Covid, con alternanza di turn over e Ricoveri, riusciamo a gestirla anche perchè ora arrivano pazienti più gravi, non c’è più qualcuno che va in ospedale con una tosse un po’ più grave del solito. Riusciamo a gestire i pazienti e guardiamo con fiducia alla vaccinazione che si amplia”. Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli a Napoli e quindi del Cotugno, spiega così la gestione dell’ospedale infettivologico, pieno di pazienti ma che riesce a gestire l’afflusso: “non abbiamo file di ambulanze – spiega all’ANSA – in attesa e abbiamo una sistema a fisarmonica che ci permette di aumentare i posti letto se serve”. “Prima di tutto oggi chi viene al pronto soccorso – spiega Di Mauro – sta veramente male, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Abbiamo una situazione stabile sul, con alternanza di turn over e, riusciamo a gestirla anche perchè ora arrivano pazienti più, non c’è più qualcuno che va in ospedale con una tosse un po’ più grave del solito. Riusciamo a gestire i pazienti e guardiamo con fiducia alla vaccinazione che si amplia”. Maurizio Di Mauro,generale dell’azienda ospedaliera dei Colli a Napoli e quindi del, spiega così la gestione dell’ospedale infettivologico, pieno di pazienti ma che riesce a gestire l’afflusso: “non abbiamo file di ambulanze – spiega all’ANSA – in attesa e abbiamo una sistema a fisarmonica che ci permette di aumentare i posti letto se serve”. “Prima di tutto oggi chi viene al pronto soccorso – spiega Di Mauro – sta veramente male, ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid, il direttore del #Cotugno: 'Ricoveri? Aumentano i giovani in gravi condizioni' **… - BasicLifeSupp : Vaccinazione Covid: tra corretta comunicazione e obbligo vaccinale - BasicLifeSupp : Lo stress Covid degli operatori sanitari in front-line - Mosange : RT @ultimenotizie: La Regione #Campania acquisterà il vaccino anti Covid russo #SputnikV. Il contratto e la conseguente fornitura sono subo… - RosariaSuccurro : ?? Per tutelare i cittadini di #SanGiovanniinFiore rispetto alla diffusione del #Covid, ho scritto con urgenza al di… -