Biden organizza il suo primo summit sul clima E invita anche Vladimir Putin e Xi Jinping

(Di venerdì 26 marzo 2021) Divisi sui diritti umani, uniti per il. Così vorrebbe Joe, che oggi ha esteso(definito pochi giorni fa un «assassino») e all’altro grande rivale a livello internazionale, il presidente cinese Xi, un invito per partecipare alamericano suldella sua amministrazione. L’evento è intitolato World Earth Day e si terrà il 22 e il 23 aprile. Non a caso la data cade proprio sul quinto anniversario dell’Accordo di Parigi, ilaccordo universale e giuridicamente vincolante sula livello mondiale, da cui Donald Trump aveva ritirato gli Stati Uniti. Lo scopo dell’evento sarebbe dunque quello di rilanciare la leadership americana nella ...

In fondoha detto una cosa che sapeva potersi permettere e la sua scelta, in termini di ... dai vertici del Cremlino, tira i fili di una vera internazionale sovranista euna gigantesca ......che "l'Italia dovrebbe avere un inviato speciale per il clima" proprio come Kerry per. È la ... Oltre a presiedere il G20, il nostro Paese co -, assieme al Regno Unito, la conferenza ...Il premier britannico e il presidente degli Usa hanno parlato anche delle sanzioni occidentali contro la Cina per la repressione degli Uiguri ...Già a fine di gennaio Joe Biden aveva annunciato la sua intenzione di organizzare un vertice sul clima il 22 aprile in coincidenza con la Giornata della Terra. Alla fine l'incontro si terrà nell'arco ...