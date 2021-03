Assassin's Creed Valhalla, il creative director Darby McDevitt lascia Ubisoft dopo 10 anni (Di venerdì 26 marzo 2021) Il direttore narrativo di Assassin's Creed Valhalla, Darby McDevitt ha lasciato Ubisoft. McDevitt ha annunciato la sua partenza da Ubisoft Montreal sul suo account Twitter personale, ringraziando i fan per essersi uniti a lui in oltre un decennio di avventure di Assassin's Creed. Tra Revelations e Valhalla, McDevitt è stato anche lo sceneggiatore principale di Assassin's Creed 4: Black Flag e ha contribuito alla sceneggiatura, alla ricerca e all'ideazione di Assassin's Creed Origins. Inoltre, è stato lo sceneggiatore principale di Assassin's Creed: Embers, il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Il direttore narrativo di'shatoha annunciato la sua partenza daMontreal sul suo account Twitter personale, ringraziando i fan per essersi uniti a lui in oltre un decennio di avventure di's. Tra Revelations eè stato anche lo sceneggiatore principale di's4: Black Flag e ha contribuito alla sceneggiatura, alla ricerca e all'ideazione di'sOrigins. Inoltre, è stato lo sceneggiatore principale di's: Embers, il ...

Advertising

Cris1CS : #AssassinsCreedSyndicate ?? ?? #XBOXSeriesX /S #Unachiavetragliingranaggi #JacobFrey #Gameplay #XboxShare ??… - GamingTalker : Assassin's Creed, il narrative director Darby McDevitt lascia Ubisoft dopo più di 10 anni - 39rosmadprive : @Luke_Alenko Ma lo so, solo che parliamo di gente che passa le giornate a inventarsi modi per spacciare l'ultimo as… - MohsinK23 : ASSASSIN'S CREED II DEFENDING MEDICI FROM FRANCESCO DE PAZZI 9 - GamingTalker : Assassin's Creed Valhalla, arriva la patch 1.2.0.1: risolti i crash della Festa di Ostara con il nuovo aggiornament… -