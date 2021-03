Amici di Maria De Filippi 20: ecco chi ha vinto la prova Tim valutata da Pippo Baudo (Di venerdì 26 marzo 2021) Nella odierna puntata di Amici di Maria De Filippi è stato assegnato l’ambito premio indetto dalla Tim al cantante o al ballerino ritenuto più meritevole: ai vincitori verrà consegnato un assegno di 10.000€ da dividere equamente fra loro. A darsi battaglia nella categoria ballo sono stati Giulia Stabile, Samuele Barbetta, Tommaso Stanzani, Martina Miliddi, Alessandro Cavallo e Rosa Di Grazia. Alla fine, ad aggiudicarsi la vittoria del premio Tim è stata la ballerina Rosa Di Grazia che ha tenuto a ringraziare la sua insegnante, Lorella Cuccarini, per aver creduto in lei. Per quanto riguarda invece il circuito del canto, a contendersi la vittoria sono stati Enula, Sangiovanni, Aka7even, Leonardo Lamacchia, Ibla, Deddy, Raffaela Renda e Tancredi, il quale ha superato tutti gli altri vincendo nella sua categoria. Rosa Di Grazia ... Leggi su trendit (Di venerdì 26 marzo 2021) Nella odierna puntata didiDeè stato assegnato l’ambito premio indetto dalla Tim al cantante o al ballerino ritenuto più meritevole: ai vincitori verrà consegnato un assegno di 10.000€ da dividere equamente fra loro. A darsi battaglia nella categoria ballo sono stati Giulia Stabile, Samuele Barbetta, Tommaso Stanzani, Martina Miliddi, Alessandro Cavallo e Rosa Di Grazia. Alla fine, ad aggiudicarsi la vittoria del premio Tim è stata la ballerina Rosa Di Grazia che ha tenuto a ringraziare la sua insegnante, Lorella Cuccarini, per aver creduto in lei. Per quanto riguarda invece il circuito del canto, a contendersi la vittoria sono stati Enula, Sangiovanni, Aka7even, Leonardo Lamacchia, Ibla, Deddy, Raffaela Renda e Tancredi, il quale ha superato tutti gli altri vincendo nella sua categoria. Rosa Di Grazia ...

