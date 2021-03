Accoltellata a Treviso, Marta Novello ricorda l'aggressore: 'Voleva rubarmi il portafoglio' (Di venerdì 26 marzo 2021) commenta Dopo due interventi chirurgici subiti , migliorano le condizioni di Marta Novello , la 26enne Accoltellata mentre faceva jogging a Treviso . E in attesa di lasciare il reparto di Rianimazione,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) commenta Dopo due interventi chirurgici subiti , migliorano le condizioni di, la 26ennementre faceva jogging a. E in attesa di lasciare il reparto di Rianimazione,...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stata estubata all'ospedale di Treviso la 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. E'… - repubblica : Si risveglia da coma Marta, la 26enne accoltellata in provincia di Treviso: 'Dove sono i miei genitori?' - Vince80564611 : RT @SilviaTeresa14: A Dritto e Rovescio, c'e un servizio sulla coppia gay malmenata da un balordo (prima aveva aggredito un'anziana). Non u… - tigrelt : RT @SilviaTeresa14: A Dritto e Rovescio, c'e un servizio sulla coppia gay malmenata da un balordo (prima aveva aggredito un'anziana). Non u… - fracaruc : RT @SilviaTeresa14: A Dritto e Rovescio, c'e un servizio sulla coppia gay malmenata da un balordo (prima aveva aggredito un'anziana). Non u… -