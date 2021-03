Zapata | “Solitamente al nord sono più freddi | ma Bergamo è un’eccezione”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 marzo 2021) Intervistato dai canali ufficiali della Nazionale colombiana, Duvan, attaccante dell’Atalanta, ha così parlato del sua adattamento e della sua esperienze finora in Italia: “Vivere in Italia è un’esperienza positiva per me e per la famiglia. Il cibo colombiano ci manca, alcuni piatti in particolare, ma in Italia abbiamo trovato un vero e proprio paradiso gastronomico. Ogni città e ogni zona ha le sue ricette tipiche, proprio come da noi in Colombia”. E su come siano i tifosi italiani: “I tifosi dell’Atalantamolto appassionati. Di solito la gente delè più fredda di quella del sud, che ricorda un po’ il calore di noi latinoamericani, ma. Il popolo nerazzurro ha un grande senso di appartenenza, c’è tantissima passione”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo ...