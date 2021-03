Vaccini, Gimbe: “A 7 giorni dalla fine del trimestre manca 1 dose su 3” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDelle dosi di vaccino anti Covid previste per il primo trimestre 2021, al 24 marzo (ore 6.01) ne risultano consegnate alle Regioni 9,9 milioni (63,1%) ovvero “a 7 giorni dalla fine del trimestre ne manca all’appello un terzo di quelle previste”. E si conferma il notevole ritardo nella vaccinazione degli oltre 4,4 milioni di over 80: “solo 846.007 (19,1%) hanno completato il ciclo vaccinale e 1.210.236 (27,4%) hanno ricevuto solo la prima dose, con rilevanti e ingiustificabili differenze regionali”. A metterlo in luce è il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. “Questi dati – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – certificano l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDelle dosi di vaccino anti Covid previste per il primo2021, al 24 marzo (ore 6.01) ne risultano consegnate alle Regioni 9,9 milioni (63,1%) ovvero “a 7delneall’appello un terzo di quelle previste”. E si conferma il notevole ritardo nella vaccinazione degli oltre 4,4 milioni di over 80: “solo 846.007 (19,1%) hanno completato il ciclo vaccinale e 1.210.236 (27,4%) hanno ricevuto solo la prima, con rilevanti e ingiustificabili differenze regionali”. A metterlo in luce è il nuovo monitoraggio della Fondazione. “Questi dati – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– certificano l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo della ...

